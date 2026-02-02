Manoeuvre surprise avant la fin du Mercato, le PSG concerné ?

Pierrick Levallet

Les prochaines heures pourraient être animées pour le PSG sur le mercato. Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, le club de la capitale s’activerait pour boucler un dernier départ. Une manœuvre surprise à l’étranger pourrait toutefois relancer ce deal que les dirigeants parisiens cherchent à sceller.

Le PSG risque de vivre une fin de mercato mouvementée. Après avoir mis la main sur Dro Fernandez, le club de la capitale ne compterait recruter personne d’autre. Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens entendaient terminer la saison avec un effectif semblable à celui de septembre. En revanche, les Rouge-et-Bleu aimeraient sceller un dernier départ. Ce transfert semblait d’ailleurs plutôt bien embarqué. Mais une manœuvre inattendue pourrait totalement relancer le dossier.

Noham Kamara va quitter le PSG ? En effet, le PSG chercherait à se séparer de Noham Kamara. RMC Sport a d’ailleurs indiqué qu’un accord total aurait été trouvé avec l’OL autour d’un prêt avec obligation d’achat de 7,5M€ bonus compris. Foot Mercato et Canal+ ont même confirmé la tendance. Barré par la concurrence dans le groupe de Luis Enrique, Noham Kamara semble sur le point de rejoindre l’effectif de Paulo Fonseca. L'international U20 français devrait ainsi lutter avec Moussa Niakhaté et Clinton Mata dans le Rhône. Toutefois, un club étranger pourrait tout faire basculer pour l’avenir du défenseur de 19 ans.