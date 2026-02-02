Cyclisme : Coup de gueule autour des équipes invitées pour le Tour de France !

Alexandre Higounet

En fin de semaine dernière, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a officialisé les noms des cinq équipes Pro Teams invitées pour l'édition 2026. Trois étaient déjà connues puisque sélectionnées automatiquement du fait de leur classement UCI, à savoir Tudor Cycling, Q36.5 et Cofidis. Il restait donc deux tickets et ASO les a attribués à Total Energies et à la formation espagnole Caja Rujal Seguros-RGA. Le choix de cette dernière au profil de l'équipe Unibet Rose Rockets a suscité certaines critiques, notamment au Pays-Bas, origine de la formation Unibet quand bien même elle a pris une licence française pour 2026.

« J'ai essayé d'analyser la situation sous tous les angles, mais si je devais résumer en un mot, ce serait : absurde » Interrogé à l'occasion du podcast In de Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais devenu consultant, affirme que ce choix ne répond à aucune logique, quand bien même Caja Rujal Segura-RGA a terminé la saison 2025 avec plus de points UCI qu'Unibet Rose Rockets. Zonneveld a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai essayé d'analyser la situation sous tous les angles et de recueillir des informations ici et là, mais si je devais résumer en un mot, ce serait : absurde. Caja Rural a surtout perdu des points pendant le mercato. Ils ont certes recruté Gaviria, mais ses performances sont en berne depuis un certain temps. Unibet, en revanche, a bien progressé en tant que jeune équipe, a obtenu une licence française, a recruté des coureurs français comme Venturini et surtout Lafay, a participé à Paris-Roubaix, et a recruté trois anciens vainqueurs d'étape du Tour de France ces dernières années : si l'on compare tout cela… »