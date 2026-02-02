Cyclisme : Coup de gueule autour des équipes invitées pour le Tour de France !

Il y a quelques jours, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a annoncé la liste des équipes qui étaient invitées pour l'édition 2026. Outre les trois Pro Teams réglementairement qualifiées, à savoir Tudor Cycling, Q36.5 et Cofidis, l'organisateur du Tour a attribué les deux derniers tickets à Total Energies et à la formation espagnols Caja Rujal. Un choix qui n'a pas été du goût de tout le monde...
En fin de semaine dernière, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a officialisé les noms des cinq équipes Pro Teams invitées pour l'édition 2026. Trois étaient déjà connues puisque sélectionnées automatiquement du fait de leur classement UCI, à savoir Tudor Cycling, Q36.5 et Cofidis. Il restait donc deux tickets et ASO les a attribués à Total Energies et à la formation espagnole Caja Rujal Seguros-RGA. Le choix de cette dernière au profil de l'équipe Unibet Rose Rockets a suscité certaines critiques, notamment au Pays-Bas, origine de la formation Unibet quand bien même elle a pris une licence française pour 2026.
« J'ai essayé d'analyser la situation sous tous les angles, mais si je devais résumer en un mot, ce serait : absurde »
Interrogé à l'occasion du podcast In de Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais devenu consultant, affirme que ce choix ne répond à aucune logique, quand bien même Caja Rujal Segura-RGA a terminé la saison 2025 avec plus de points UCI qu'Unibet Rose Rockets. Zonneveld a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai essayé d'analyser la situation sous tous les angles et de recueillir des informations ici et là, mais si je devais résumer en un mot, ce serait : absurde. Caja Rural a surtout perdu des points pendant le mercato. Ils ont certes recruté Gaviria, mais ses performances sont en berne depuis un certain temps. Unibet, en revanche, a bien progressé en tant que jeune équipe, a obtenu une licence française, a recruté des coureurs français comme Venturini et surtout Lafay, a participé à Paris-Roubaix, et a recruté trois anciens vainqueurs d'étape du Tour de France ces dernières années : si l'on compare tout cela… »
« Aujourd'hui, il y a sept coureurs Unibet devant les deux premiers de la Caja Rural »
Christian Prudhomme a justifié ce choix - entre autres - en s'appuyant sur le classement UCI, où Caja Rujal arrive devant Unibet, expliquant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On a pris le même principe que les années précédentes, c'est-à-dire qu'on a pris le classement de la deuxième division. Caja Rural est 25e, mais avec la disparition d'Arkea-B&B Hôtels et la fusion entre Lotto et Intermarché, elle est 23e. Ils ont aussi fini quatrième du classement par équipes de la dernière Vuelta où leur leader Abel Balderstone a fait 13e du général. Il se trouve qu'il est Espagnol, bien sûr, mais également Catalan (le Tour part de Barcelone en 2026). Unibet Rose Rockets ? Ils ne revendiquent pas du tout le côté français. Ils ont plus de coureurs néerlandais. C'est vrai qu'ils ont fait un très bon recrutement avec Wout Poels, Dylan Groenewegen et Victor Lafay, trois anciens vainqueurs sur le Tour. C'est une équipe qui rêve du Tour de France sur le long terme. On va regarder tout ça pour les années qui viennent ». Pour Zonneveld, l'argumentation de Christian Prudhomme est éminemment contestable : « L'argument du classement UCI ? C'est absurde, car les organisateurs du Tour ne font plus ça depuis des années. C'est un argument qu'on peut immédiatement réfuter, car depuis des années, ils invitent les équipes françaises par défaut. Aujourd'hui, il y a sept coureurs Unibet devant les deux premiers de la Caja Rural. C'est presque inexplicable quand on compare tous ces éléments. On ne peut pas tous les aligner en même temps, mais Unibet présente une excellente équipe. Ils ont dû obtenir une licence différente de la licence néerlandaise car la législation sur les jeux d'argent est plus stricte qu'ailleurs. La France était donc un choix judicieux pour apaiser les organisateurs du Tour. Mais au fond, Prudhomme dit simplement : on ne se laissera pas avoir. Mais Unibet a aussi recruté deux très bons coureurs français (Venturini et Lafay) ! On pourrait penser que c'est une bonne raison car une phrase plus loin, il dit : la Caja Rural a un bon coureur catalan (Abel Balderstone, 13ème de la dernière Vuelta) ».