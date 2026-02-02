Cyclisme : Inversion Giro-Vuelta ? L'idée de Pogacar sur la table

Alexandre Higounet

Il y a quelques semaines, Tadej Pogacar a suggéré l'idée d'inverser au calendrier le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, principalement pour des raisons météorologiques. L'idée a été mise sur la table et elle suscite un certain débat au sein du monde cycliste professionnel. Pour autant, apparaît-elle véritablement réaliste ?

Au terme de la saison dernière, à l'évocation de son programme pour la saison à venir, Tadej Pogacar avait soufflé l'idée d'inverser les positions au calendrier du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne, mettant en avant une raison principalement météorologique. Il est vrai que le Giro, parfois perturbé par la neige ou des passages de froid en haute montagne, doit régulièrement raboter des étapes clés, alors qu'à l'inverse, quelques étapes de la Vuelta se disputent régulièrement sous une chaleur écrasante qui étouffe la course et met les coureurs en situation délicate.

« Quand j’ai lu l’explication de Tadej, je me suis dit qu’il y avait effectivement quelque chose de vrai là-dedans » Ces dernières heures, le sujet a été remis sur la table et il suscite un débat au sein du cyclisme professionnel. Tout le monde, ceci dit, comprend l'argument météorologique, à commencer par le directeur sportif principal du Team UAE, Joxean Matxin-Fernandez, qui a déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Quand j’ai lu l’explication de Tadej, je me suis dit qu’il y avait effectivement quelque chose de vrai là-dedans. Par exemple, nous ne pouvons jamais reconnaître les ascensions du Giro car il y a énormément de neige en avril. En Espagne, le temps est plus agréable en mai qu'en Italie ».