Cyclisme : « Les équipes roulent pour Pogacar », le gros coup de gueule de ce coureur !

Alexandre Higounet

Tobias Haaland Johannessen est l'un des leaders de l'équipe Uno-X, tant pour le Tour de France que pour les classiques ardennaises. A l'occasion d'un entretien pour le site hollandais Domestique, le coureur norvégien a fustigé l'attitude de trop d'équipes, qui préfèrent rouler pour assurer une place, et donc rendre service à Tadej Pogacar, que de véritablement jouer la victoire.

Il y a quelques semaines, Alex Baudin, le coureur français d'EF Education First, avait jeté un pavé dans la mare au sujet de l'ultra domination de Tadej Pogacar : « Honnêtement, c'était assez drôle à regarder au début. Mais cette année, malheureusement, mon programme était très similaire à celui de Pogacar. Sans vouloir paraître démoralisé, sinon on ne serait pas au départ, on sait très bien ce qui va se passer dans le final. Il a deux vitesses d'avance sur les autres. Dans le peloton, beaucoup commencent à en avoir marre d'être écrasés. C'est peut-être bien pour le cyclisme à la télévision de voir des attaques à 100 kilomètres de l'arrivée, mais ça brise aussi le suspense. Pogacar gâche un peu la course. À chaque fois qu'il est là, tous les autres se battent pour la deuxième place ».

Le Tour de Romandie aura un nouveau visage en 2026 ! Pas de contre la montre ou d’étape au sprint pour finir. On apprend ce matin que la course s’achèvera par une arrivée au sommet, à Leysin. Le suspens entretenu jusqu’au bout… malgré la présence de Pogacar — Pierre Carrey (@PierreCarrey_) January 28, 2026

« Trop souvent, nous acceptons notre sort avant même qu'il ne se produise » Souvent résignées à la défaite, beaucoup d'équipes en arrivent à courir pour assurer une place, ce qui les conduit à rouler au final pour Pogacar, qui de la sorte n'est jamais véritablement bousculé dans ses plans de bataille. A l'occasion d'un entretien au média hollandais Domestique, Tobias Johannessen, le leader de l'équipe Uno-X, a déploré cette attitude défaitiste qui au final s'avère contre-productive, déclarant dans des propos rapportés par marca.com : « Parfois, les équipes commencent à mener et on sait qu'elles mènent pour une victoire de Pogacar. C'est lassant. Je pense que trop souvent, nous acceptons notre sort avant même qu'il ne se produise, et ce n'est pas bon pour le cyclisme. J'espère que nous oserons prendre plus de risques pour essayer de gagner et réaliser quelque chose d'exceptionnel ».