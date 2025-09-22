Antoine Dupont : Les retrouvailles après la séparation ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuel entraîneur d'Antoine Dupont au Stade Toulousain, Ugo Mola ne semble pas menacé dans ses fonctions à court terme. Mais au cas où le scénario d'un départ venait à être envisagé, ce qui provoquerait donc une rupture avec ses stars du vestiaire comme Ntamack ou Dupont, Mola pourrait ensuite les retrouver... au XV de France !

Dans un entretien récemment accordé à L'EQUIPE, Ugo Mola s'est livré sans détour sur son avenir en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain. Le coach d'Antoine Dupont n'envisage aucun changement à court terme, mais évoque les raisons qui pourraient provoquer une séparation avec le club de la Ville Rose.

« Si les défaites s'enchaînent, il faudra partir » « Je n'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai un contrat. D'ailleurs, sa durée n'a jamais été communiquée et je n'ai jamais vu passer la bonne échéance dans les médias. J'ai envie d'aller au bout de cette génération, mais aussi de préparer la suivante. Si les défaites s'enchaînent et que je n'arrive pas à réenclencher une dynamique positive, il faudra partir. Si je ne ressens plus de plaisir, une notion primordiale, ce sera le moment de passer à autre chose », confie Ugo Mola, qui quitterait alors Antoine Dupont... mais pour mieux le retrouver au XV de France ?