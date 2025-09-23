Antoine Dupont, son accident en voiture sans permis de conduire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En septembre 2024, alors qu'il était invité de l'émission Les rencontres du Papotin sur France 2, Antoine Dupont s'était laissé allé à quelques confidences pour le moins croustillantes sur sa vie personnelle et notamment son enfance. Le demi de mêlée du XV de France révèle notamment avoir planté une voiture qu'il conduisait... à 12 ans !

Quelques semaines seulement après avoir les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7 qui avait augmenté encore un peu plus sa cote de popularité, Antoine Dupont (28 ans) avait été interrogé sur le plateau de l'émission Les rencontres du Papotin, sur France 2. L'occasion pour la star du XV de France et du Stade Toulousain d'évoquer des sujets en tout genre, et notamment personnels.

« J’ai foncé dans un arbre » Antoine Dupont raconte notamment comment il avait planté la voiture de ses parents alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, et donc sans permis de conduire : « J’avais 12 ou 13 ans. Je prenais la voiture de ma mère pour faire des tours, je n’avais pas trop le droit. Je voulais me garer sous l’arbre pour ramasser des figues. Sauf que j’ai oublié de m’arrêter et j’ai foncé dans un arbre », lâche le demi de mêlée du XV de France.