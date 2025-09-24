XV de France : Sortie, alcool... il règle ses comptes !

Axel Cornic

Plus d’un an après sa vidéo polémique sur les réseaux sociaux, où il a tenu des propos ouvertement racistes, Melvyn Jaminet a décidé de prendre la parole. L’arrière du RCT revient sur ce dérapage lors de la tournée 2024 du XV de France en Argentine, qu’il semble déjà avoir mis derrière lui.

Il y a encore quelques mois, il était persona non grata. International aux 20 sélections, Melvyn Jaminet a été suspendu par son club comme par le XV de France au cours de l’été 2024, pour des actes graves. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il avait en effet tenu des propos racistes qui n’avaient pas manqué de faire réagir.

« Personnellement, cette affaire est loin derrière moi » Il a depuis repris le cours de sa carrière avec le RCT et dans un entretien accordé à l’AFP, il assure que désormais on ne lui parle plus vraiment de son dérapage raciste. « Personnellement, cette affaire est loin derrière moi. J’ai l’impression que pour mes partenaires aussi, et que tout le monde est passé à autre chose » a déclaré Melvyn Jaminet.