Antoine Dupont, le retour fracassant annoncé en direct !

Axel Cornic

Véritable phénomène, Antoine Dupont est absent des terrains depuis mars dernier. Il a été victime d’une grave blessure au genou alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France et il va rater la tournée automnale, puisqu’il devrait revenir avec son club du Stade Toulousain seulement au cours du mois de novembre.

Ça commence à faire long. Voilà des mois que l’on n’a plus vu Antoine Dupont sur un terrain de rugby. Mais l’attente touche à sa fin, puisqu’il a retrouvé l’entrainement avec le Stade Toulousain et devrait vraisemblablement revenir pour le mois de novembre, pour aider son club en ce début de saison délicat.

« Je pense qu’il peut encore être le facteur X » Il ratera toutefois les test-matchs du XV de France, avec notamment le choc face à l'Afrique du Sud du 8 novembre prochain. Mais ce n’est que partie remise pour certains, qui sont persuadés que le retour d’Antoine Dupont en sélection va faire beaucoup de bruit ! « Je pense qu’il peut encore être le facteur X » a expliqué l’ancien talonneur Vincent Moscato, sur RMC.