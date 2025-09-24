Antoine Dupont : Le clash surprise dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par les critiques dont Antoine Dupont fait l'objet au sujet de sa peoplisation, Max Guazzini est monté au créneau dans la presse. L'ancien président emblématique du Stade Français pousse un coup de gueule fracassant contre les détracteurs de Dupont.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Monde, Antoine Dupont (28 ans) est également considéré comme un people à part entière aujourd'hui comme en témoigne notamment le médiatisation de sa relation avec l'ancienne Miss France, Iris Mittenaere. Une évolution qui dérange beaucoup d'amateurs de rugby adeptes désormais de ce qu'on appelle le "Dupont bashing", et cela provoque la colère de Max Guazzini.

« Toujours des pisse-vinaigre pour critiquer » De manière assez inattendue, dans les colonnes du Midi Olmpique, l'ancien patron du Stade Français dézingue les détracteurs d'Antoine Dupont : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche Guazzini.