Dupont lâche le XV de France, le calvaire continue !

Axel Cornic

La dernière fois que l’on a vu Antoine Dupont avec le XV de France, c’était face à l’Irlande le 8 mars dernier. Et ce sera surement contre cette même Irlande que le demi de mêlée va faire son retour en sélection, puisqu’il ne devrait revenir que pour le premier match du prochain Tournoi des 6 Nations, qui se tiendra cette fois au Stade de France le 5 février 2026.

Certains avaient bon espoir. Gravement blessé au genou, Antoine Dupont semblait pouvoir faire son grand retour pour la tournée de novembre du XV de France. Et pour cause, un énorme choc attend les Bleus avec les Champions du monde sud-africains, qui aurait pu permettre à la star tricolore de se relancer.

« Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser » Mais pas question de précipiter un retour, puisque Dupont a lui-même annoncé faire une croix sur les test-matchs de novembre. « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » avait confié le capitaine du XV de France, cet été. « Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin ».