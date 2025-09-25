Antoine Dupont de retour : La grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir subi une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont prépare son retour sur les terrains pour le mois de novembre. Vincent Moscato a donné son ressenti à ce sujet en direct sur RMC Sport, et il annonce déjà du lourd pour la star du XV de France.

Une question revient en boucle au sujet d'Antoine Dupont : le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau à son retour de blessure, prévu pour le mois de novembre ? Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Dupont avait d'ailleurs subi une blessure similaire en 2018 (sur son genou gauche). Mais de son côté, Vincent Moscato n'affiche aucun doute sur le retour en puissance de la star française et il s'est lâché à ce sujet en direct dans son émission de radio, sur RMC.

Retour en force annoncé pour Dupont « Il fait beaucoup de musculation, il se rééduque à fond la caisse, il va revenir plein badin et renforcé. Je ne te dis pas que c’est bien de se faire les deux genoux, mais ils ont des méthodes où tu reviens et tu peux être à 100% comme tu l’étais avant », lâche Vincent Moscato sur Antoine Dupont.