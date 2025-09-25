Rupture pour Antoine Dupont, il raconte son calvaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant sa grosse blessure au genou droit datant du mois de mars dernier, Antoine Dupont avait déjà contracté la même en 2018, cette fois-ci au genou gauche. Et le demi de mêlée du XV de France s'était par la suite confié sans détour sur cette rupture du genou et le calvaire traversé par la suite pour retrouver son meilleur niveau.

En mars dernier, alors qu'il disputait un match du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Sept ans auparavant, en 2018, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait subi exactement la même blessure, mais au genou gauche. Dupont connait donc parfaitement le processus de rééducation après une rupture...

« Tu commences à te dire que ça ne pas être facile » En 2021, dans un entretien accordé à GQ, Antoine Dupont s'était justement confié sur cette blessure de 2018 : « Sur le coup, je me suis dit : “j’ai huit mois out, je vais revenir et ce sera comme avant”. Mais quand on arrive à un mois et que la jambe est un flanby, qu’on arrive à trois mois et qu’il faut recourir et dès qu’on pose le pied, on a mal, on n’arrive pas à tordre bien le genou… bah là tu commences à te dire que ça ne pas être facile », indiquait la star du XV de France.