Rupture pour Antoine Dupont, il raconte son calvaire

Bien avant sa grosse blessure au genou droit datant du mois de mars dernier, Antoine Dupont avait déjà contracté la même en 2018, cette fois-ci au genou gauche. Et le demi de mêlée du XV de France s'était par la suite confié sans détour sur cette rupture du genou et le calvaire traversé par la suite pour retrouver son meilleur niveau.
En mars dernier, alors qu'il disputait un match du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Sept ans auparavant, en 2018, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait subi exactement la même blessure, mais au genou gauche. Dupont connait donc parfaitement le processus de rééducation après une rupture...
« Tu commences à te dire que ça ne pas être facile »
En 2021, dans un entretien accordé à GQ, Antoine Dupont s'était justement confié sur cette blessure de 2018 : « Sur le coup, je me suis dit : “j’ai huit mois out, je vais revenir et ce sera comme avant”. Mais quand on arrive à un mois et que la jambe est un flanby, qu’on arrive à trois mois et qu’il faut recourir et dès qu’on pose le pied, on a mal, on n’arrive pas à tordre bien le genou… bah là tu commences à te dire que ça ne pas être facile », indiquait la star du XV de France.
« Il y a eu des périodes de doute »
Et finalement, après une longue rééducation qui s'apparente à un calvaire, Dupont avait fini par récupérer de cette rupture des ligaments croisés : « Puis tu t’entraines de nouveau, les premiers matches arrivent, les douleurs sont là les premiers mois… Mais je suis quelqu’un qui ne cogite pas trop. Sans être forcément arrogant ou trop confiant, je ne me posais pas de question, je ne voyais pas pourquoi ça ne reviendrait pas comme avant. J’ai travaillé dur sur ma rééducation pour pouvoir revenir en forme. Il y a eu des périodes de doute mais je suis resté positif. Et avant que je reprenne, tous les voyants étaient au vert, ce qui n’est pas le cas de tout le monde, il y a parfois des complications », confiait Antoine Dupont.