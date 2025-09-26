Antoine Dupont remplacé, son successeur est annoncé !

Axel Cornic

Dans un mois, les internationaux vont se retrouver à Marcoussis pour préparer la tournée de novembre du XV de France. Mais le sélectionneur Fabien Galthié ne pourra pas compter sur le retour d’Antoine Dupont pour affronter l’Afrique du Sud, l’Australie et les Fiji.

On n’a plus vu Antoine Dupont depuis mars dernier. Gravement touché à un genou, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a dû faire une croix sur sa fin de saison. Et si les plus optimistes pensaient le voir de retour dès le mois de novembre, il va vraisemblablement devoir patienter jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations.

« A la mêlée, il y a quand même Nolann Le Garrec » L’absence de Dupont inquiète, surtout avant d’affronter les champions du monde sud-africains. Mais pour Denis Charvet, le XV de France peut compter sur des jeunes talents pour le remplacer. « Je ne suis pas inquiet du tout, il faut arrêter de dramatiser » a déclaré l’ancien international français, sur RMC. « A la mêlée, il y a quand même Nolann Le Garrec qui a prouvé que c’était un très grand joueur de rugby. Il a encore fait un match énorme avec La Rochelle. Je n’ai pas peur ».