Dupont : Calvaire à Toulouse, Ntamack balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent en ce début de saison de Top 14, Antoine Dupont ne peut pas accompagner ses partenaires du Stade Toulousain. Les champions de France ont subi une terrible défaite le week-end dernier face à Montpellier (44-14) et ils voudront se rattraper face à Castres samedi. De son côté, Romain Ntamack a vécu un cauchemar depuis le banc.

En ce début de saison du Top 14, le Stade Toulousain a trouvé une sacrée opposition à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Le club, toujours privé d'Antoine Dupont, a retrouvé Romain Ntamack. Mais le joueur de 26 ans n'a rien pu faire pour éviter la déroute totale de son équipe contre le MHR. Un match qu'il faut prendre comme un avertissement.

Toulouse surpris, Ntamack lâche tout Pas présent pour aider ses coéquipiers lors de ce match face à Montpellier, Romain Ntamack a suivi la rencontre depuis le banc et a assisté à l'une des pires défaites du club ces dernières années. « Je me suis senti impuissant forcément parce que déjà, je n’étais pas sur le terrain et je sentais l’équipe un peu dans le dur. C’est vrai que ça ne nous est pas arrivé très souvent de perdre de cette façon donc c’est un moment compliqué pour nous mais encore une fois, le principal sera la réaction de ce week-end et des prochaines semaines. On espère que ça ne se reproduira pas et je pense que tous les joueurs en sont conscients, mais ça fait partie du parcours d’une saison » déclare Ntamack en conférence de presse avant le match contre Castres.