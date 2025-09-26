Antoine Dupont : La rencontre hallucinante avec une célébrité !

Alexis Brunet

Début septembre, Antoine Dupont était présent aux États-Unis pour assister à la Keynote d’Apple. Un rendez-vous assez inhabituel pour le joueur de rugby, qui en a profité pour discuter avec Tim Cook, le PDG de la célèbre marque américaine. Malgré son statut de meilleur joueur du monde, le Toulousain a toutefois été très impressionné par l’homme d’affaires.

Ces derniers temps, Antoine Dupont est malheureusement loin des terrains de rugby. Le demi de mêlée se soigne encore après sa grosse blessure survenue face à l’Irlande (rupture du ligament croisé du genou droit). En attendant d’être opérationnel, le demi de mêlée en profite donc pour s’adonner à d’autres occupations.

Dupont a assisté à la Keynote d’Apple Le 8 septembre dernier, Antoine Dupont avait par exemple décidé de se rendre du côté des États-Unis et plus précisément à Cupertino. Le demi de mêlée avait fait le déplacement pour assister à la Keynote d’Apple, une sorte de grand rendez-vous annuel où la marque américaine présente ses nouveaux produits aux chanceux présents sur place, mais également à la terre entière.