Dupont - Ntamack : Bonne nouvelle à Toulouse !

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de pouvoir faire son retour. En attendant, le Stade toulousain va pouvoir compter sur d’autres renforts pour le match contre Castres ce samedi, puisque plusieurs joueurs seraient sortis de l’infirmerie et seraient désormais à la disposition d’Ugo Mola.

Antoine Dupont doit encore patienter quelques semaines avant de pouvoir faire son retour. Gravement blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas avoir le feu vert avant fin novembre. Le Stade toulousain doit donc faire sans le XV de France encore quelques temps. En attendant, Ugo Mola va pouvoir compter sur d’autres renforts pour le match de ce samedi contre Castres.

Le Stade toulousain récupère plusieurs renforts Comme le rapporte Rugbyrama, Léo Banos sera à la disposition du Stade toulousain malgré les agrafes posées sur sa tête après la rencontre face à Montpellier. Ugo Mola récupère également Kalvin Gourgues, Pita Ahki et Théo Ntamack. Ange Capuozzo va aussi faire son retour après avoir été absent plusieurs mois, à l’instar de Paul Costes.