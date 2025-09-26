Antoine Dupont condamné, il dit tout !

Antoine Dupont s'était longuement entretenu début septembre avec Tim Cook, le patron d'Apple, et les deux hommes ont eu l'occasion d'évoquer notamment la question du management. C'est alors que le demi de mêlée du XV de France révèle avoir été un peu condamné à devenir capitaine, sans qu'on ne lui demande vraiment son avis sur ce rôle...
A l'occasion d'un voyage en Californie en septembre dernier afin de participer à la soirée de lancement du dernier iPhone 17, Antoine Dupont a donc eu l'occasion de rencontrer Tim Cook, directeur général d’Apple depuis 2011. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain a donc pu échanger longuement avec celui qui avait succéder à Steve Jobs, et les propos ont été rapportés par L'EQUIPE.
Steve Jobs dans la discussion
Antoine Dupont et Tim Cook ont notamment évoqué leurs méthodes de management, chacun à leur niveau et dans leur spécialité. L'occasion pour le patron d'Apple de souligner l'importance de Steve Jobs dans son histoire professionnelle : « J'attribuerais une grande partie de ma réussite à ces excellents mentors que j'ai croisés. Steve avait des qualités de leadership extraordinaires. J'ai donc appris des meilleurs. Et je leur en suis vraiment reconnaissant », a confié Cook à Antoine Dupont.
« On ne m'a pas demandé », Dupont condamné au brassard !
Et la star du XV de France y est également allée de sa confidence, révélant notamment qu'elle avait été un peu condamnée au capitanat en sélection ainsi qu'avec le Stade Toulousain : « J'ai dû apprendre rapidement car on ne m'a pas demandé si je voulais être capitaine. Je crois que j'ai beaucoup écouté, comme Tim. J'ai aussi trouvé le type de leadership que je voulais incarner : je ne parle pas beaucoup, je n'ai pas changé. J'ai juste essayé d'être la meilleure version de moi-même sur et en dehors du terrain. Je crois que c'est comme ça qu'on peut être un bon exemple pour le reste de l'équipe », indique Antoine Dupont.