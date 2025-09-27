Cristiano Ronaldo, LeBron James… Le projet fou d'Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Ces dernières années, les exemples de sportifs étirant le plus possible leur carrière sont de plus en plus nombreux. On peut notamment citer Cristiano Ronaldo qui continue à jouer au football à 40 ans, ou bien LeBron James qui fait pareil au basketball. Des exemples qui pourraient bien inspirer un certain Antoine Dupont.

À 28 ans, Antoine Dupont fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le demi de mêlée a encore beaucoup d’années au haut niveau et il aura sûrement l’occasion de marquer encore plus l’histoire du Stade Toulousain et de l’équipe de France. Reste à voir jusqu’à quand il aura les capacités physiques pour le faire.

« On voit des athlètes être à leur prime à 40 ans » À l’occasion de la Keynote d’Apple et d’une rencontre avec Tim Cook, le PDG de la marque américaine, Antoine Dupont s’est confié à L’Équipe sur certains sujets. Le demi de mêlée a notamment abordé le thème de la santé et de la technologie et ce que cela pourrait apporter aux sportifs de haut niveau. « Les technologies et la data peuvent aussi aider à s'entraîner de façon plus maline, à jouer plus longtemps. Aujourd'hui, partout dans le monde, on voit des athlètes être à leur prime à 40 ans, c'est inspirant. »