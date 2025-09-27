Antoine Dupont, le coup de pression en privé !

Pierrick Levallet

Toujours privé d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou en mars dernier, le Stade toulousain s’est lourdement incliné contre Montpellier la semaine passée (44-14). Ugo Mola et le reste de son staff se sont donc montrés clairs dans le vestiaire, indiquant vouloir une vive réaction des joueurs contre Castres ce samedi soir.

Après avoir idéalement démarré la saison avec deux victoires consécutives, le Stade toulousain a lourdement chuté contre Montpellier le 20 septembre dernier (44-14). Ce revers cuisant avait d’ailleurs provoqué la colère d’Ugo Mola, qui n’a pas manqué d’afficher son mécontentement face à la presse. Toujours privés d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou en mars dernier, les Rouge-et-Bleu vont très vite devoir rebondir.

Le Stade toulousain a mis les choses au clair en interne après Montpellier Et pour cela, le staff s’est montré très clair. Comme le rapporte Rugbyrama, le Stade toulousain souhaite que le naufrage à Montpellier ne demeure qu’un simple accident. « À ce jeu, rien n’est jamais donné ni acquis » avait d’ailleurs martelé Ugo Mola la semaine passée. En interne, le staff toulousain aurait placé les joueurs devant leurs responsabilités, et les ont invité à répondre par des actes plutôt que par des paroles. Chez les Rouge-et-Noir, on se ficherait d’ailleurs des statuts des joueurs ou du club. On souhaiterait seulement rebondir de la meilleure façon possible, afin de rester la référence du rugby français.