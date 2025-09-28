«La plus grande m*rde» : Insulté, Galthié s'est vengé !

Alexis Brunet

Début septembre, Fred Quercy, capitaine de Montauban, avait fortement insulté Fabien Galthié lors d’un entretien accordé à Rugbypass. Quelques semaines plus tard, la licence du rugbyman avait été suspendue par la FFR. Finalement, cela n’a pas duré, car grâce à l’intervention d’un avocat, Quercy a pu retrouver sa licence et peut donc continuer à jouer.

Si Fabien Galthié est depuis plusieurs années le sélectionneur du XV de France, il a par le passé entraîné plusieurs clubs du Top 14, comme Montpellier, Toulon ou bien le Stade Français. C’est notamment au MHR, il y a plus de 10 ans, qu’il a fait la rencontre de Fred Quercy.

« La plus grande m*rde sur le plan humain » Pendant deux ans, au début de sa carrière à Montpellier, Fred Quercy a eu l’occasion de côtoyer Fabien Galthié. Cela ne lui a pas laissé de très bons souvenirs à en croire les déclarations du capitaine de Montauban début septembre dernier à Rugbypass. « On pourrissait en pros, avec notre actuel grand sélectionneur de l’équipe de France Fabien Galthié qui est, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement – et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière – mais aussi la plus grande merde sur le plan humain. »