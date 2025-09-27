UBB : Le gros coup de gueule après le fiasco !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’UBB se rendait à Paris pour y défier le Stade Français. Malheureusement pour les Bordelais, ce sont les Parisiens qui se sont imposés et avec la manière, 28 à 7. Après la rencontre, Yannick Bru était particulièrement remonté concernant la prestation de ses joueurs et il a poussé un coup de gueule.

Le début de saison de l’UBB est pour le moment mitigé. Bordeaux a disputé quatre matchs de Top 14, pour deux victoires et deux défaites. Ce samedi, les protégés de Yannick Bru sont tombés face au Stade Français, qui s’est imposé 28 à 7.

« Ce n'est pas acceptable » Après la rencontre, Yannick Bru était visiblement énervé par rapport à la prestation de ses joueurs. L’entraîneur de l’UBB a poussé un petit coup de gueule. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On est déçus de notre engagement, de notre réactivité, de notre vigilance tout simplement. On perd le coup d'envoi du match, on concède une petite dizaine de pénalités en première mi-temps, on est battus au sol, on fait des fautes de main inhabituelles. Ça traduit un manque de concentration, de vigilance, ce qui n'est pas acceptable. Bizarrement on a fait une bonne semaine de travail, donc comme je dis souvent : on gagne ensemble, on rigole ensemble et on perd ensemble. Il faut analyser tout ça ensemble. On ne le fait pas à chaud, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas acceptable. »