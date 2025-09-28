PSG : «Au revoir», Luis Enrique veut s’en aller ! 

Une très longue soirée pour Luis Enrique. Alors que le PSG s’est imposé face à Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir (2-0), l’entraîneur espagnol a ensuite été célébré par le public après avoir été élu entraîneur de l’année au Ballon d’Or. En conférence de presse d’après-match, l’Espagnol a plaisanté avec les journalistes, faisant mine de vouloir quitter la pièce.
Le meilleur au monde. Lundi soir, Luis Enrique a reçu le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année durant la cérémonie du Ballon d’Or. Une belle distinction pour l’Espagnol, qui a réussi à mener le PSG vers les sommets avec une victoire en Ligue des Champions.
Luis Enrique célébré par le Parc des Princes
Ce samedi soir, Luis Enrique a été mis à l’honneur par les supporters parisiens. Tout comme pour Ousmane Dembélé, l’entraîneur du PSG a eu le droit à son tifo. Sur ce dernier, on y aperçoit Luis Enrique brandir les trophées remportés la saison dernière, accompagné de sa désormais célèbre phrase : « Vous ne pouvez pas comprendre ». Forcément, après la victoire des siens, l’entraîneur de 55 ans est parti célébrer face aux supporters.
Une conférence de presse d’après-match tardive pour le coach
De ce fait, la conférence de presse d’après-match a eu lieu assez tard. Arrivé face aux journalistes visiblement épuisé, Luis Enrique a demandé l’heure. « Minuit cinq » répond l’un d’entre eux. Le coach du PSG s’est alors levé, lâchant un « au revoir », avant de se rasseoir devant les journalistes riant.