PSG : «Au revoir», Luis Enrique veut s’en aller ! 

Une très longue soirée pour Luis Enrique. Alors que le PSG s’est imposé face à Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir (2-0), l’entraîneur espagnol a ensuite été célébré par le public après avoir été élu entraîneur de l’année au Ballon d’Or. En conférence de presse d’après-match, l’Espagnol a plaisanté avec les journalistes, faisant mine de vouloir quitter la pièce.

Le meilleur au monde. Lundi soir, Luis Enrique a reçu le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année durant la cérémonie du Ballon d’Or. Une belle distinction pour l’Espagnol, qui a réussi à mener le PSG vers les sommets avec une victoire en Ligue des Champions.

Luis Enrique célébré par le Parc des Princes Ce samedi soir, Luis Enrique a été mis à l’honneur par les supporters parisiens. Tout comme pour Ousmane Dembélé, l’entraîneur du PSG a eu le droit à son tifo. Sur ce dernier, on y aperçoit Luis Enrique brandir les trophées remportés la saison dernière, accompagné de sa désormais célèbre phrase : « Vous ne pouvez pas comprendre ». Forcément, après la victoire des siens, l’entraîneur de 55 ans est parti célébrer face aux supporters.