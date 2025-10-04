Kylian Mbappé : C’est terminé au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance en signant au Real Madrid lors de l’été 2024. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs été incontestablement le meilleur joueur madrilène la saison passée, avec 44 buts inscrits, le titre de Pichichi et le Soulier d’Or en poche. Seulement, tout n’a pas été parfait sur le plan collectif.

Le Real Madrid a tout changé cet été Le Real Madrid n’a remporté aucun trophée majeur pour la première saison de Kylian Mbappé. Cela a d’ailleurs précipité le départ de Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso sur le banc madrilène. L’arrivée de l’attaquant de 26 ans coïnciderait également avec la fin d’une ère spéciale au sein de la Casa Blanca.