Mercato : Après Mbappé, le PSG dégoûte le Real Madrid !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain a pris de plus en plus de place sur la scène européenne, mais pas sans quelques tensions. La rivalité avec le Real Madrid a notamment beaucoup fait parler et ce phénomène n’a fait que se confirmer avec la signature de Kylian Mbappé, en 2024.

Les succès parisiens n’ont pas suscité que de l’admiration. On ne compte plus les polémiques autour du PSG qui ont fait la Une de l’actualité, ces dernières années. C’est notamment le cas en Espagne, puisqu’après sa guerre ouverte avec le FC Barcelone, Paris ne s’est pas fait que des amis au Real Madrid.

Kylian Mbappé lâche le PSG L’un des points importants de cette rivalité, est évidement la signature de Kylian Mbappé lors de l’été 2024, à la fin de son contrat. Au sien du PSG on pensait en effet pouvoir le convaincre de rester au club, mais l’attrait du Real Madrid a semblé beaucoup trop fort pour l’attaquant français, qui a claqué la porte dans des circonstances assez controversées.