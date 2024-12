Tennis : Rafael Nadal prêt à revenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après 23 saisons de carrière sur le circuit ATP, Rafael Nadal a pris sa retraite, se retirant à l’issue d’une dernière apparition à la Coupe Davis en raison de blessures persistantes. Cependant, l'Espagnol n'exclut pas un retour dans le monde du tennis en tant qu'entraîneur, affirmant qu'il ne faut « jamais dire jamais ».

Après Roger Federer, c’est Rafael Nadal qui a mis un terme à son incroyable carrière, marquée notamment par ses 14 sacres à Roland-Garros. Apparu une dernière fois sur un court à l’occasion de la Coupe Davis en novembre, l’Espagnol avait connu des derniers mois compliqués en raison de ses pépins physiques à répétition. Quelques semaines après avoir pris sa retraite, Rafael Nadal n’exclut toutefois pas de retrouver le monde du tennis dans un autre rôle, celui d’entraîneur.

« Il ne faut jamais dire jamais »

« Il ne faut jamais dire jamais, confie Nadal, dans un entretien accordé à Arabnews. Aujourd’hui, il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. Je dois juste organiser ma vie. Pour l’instant, je ne me vois pas dans un projet comme celui-ci, mais je ne sais pas à quoi ma vie va ressembler dans un, deux ou trois ans. »

Netflix bientôt sur Netflix

En attendant de voir si Nadal suivra les traces d’Andy Murray en devenant entraîneur peu après la retraite, c’est sur les écrans que l’on reverra prochainement l’Espagnol dans le cadre d’un documentaire diffusé sur Netflix. « Je pense que ce sera quelque chose d'intéressant, que les gens en sauront plus sur ma vie personnelle, mon quotidien. Et bien sûrs, ils en sauront plus sur ma carrière, même si elle est très connue, mais pour en savoir un peu plus de l'intérieur, quelque chose dont on n'a jamais parlé auparavant, promet Nadal. Je suis impatient de voir le résultat final, nous avons travaillé très dur. J'ai toujours été un peu contre ce genre de choses, mais une grande équipe comme Skydance et David Ellison m'ont appelé et m'ont présenté le projet. Au final, la décision a été rapide et la famille, l'équipe, les tournois et les autres joueurs ont beaucoup aidé. Je suis sûr que les gens vont l'apprécier. »