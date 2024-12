Tennis : «J'aimerais qu'il arrête», cette annonce fracassante sur Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 37 ans, Novak Djokovic s'apprête à démarrer une nouvelle saison sur le circuit ATP. Le Serbe n'a pas vraiment pu rivaliser avec les touts meilleurs en 2024, et il a fini sans nouveau titre du Grand Chelem pour la première fois depuis 2017. Proche de la retraite, l'actuel 7ème joueur mondial a encore un peu de temps devant lui pour garnir son palmarès avant de ranger les raquettes.

Avec 24 titres du Grand Chelem et un palmarès bien remplie depuis sa victoire aux Jeux olympiques l'été dernier, Novak Djokovic a enterré le débat autour du meilleur joueur de tous les temps. Malgré la retraite de Rafael Nadal le mois dernier, le Serbe va continuer sa route pendant encore un petit moment. Mais Andrea Petkovic, ancienne 9ème joueuse mondiale, ne l'entend pas de cette oreille.

Djokovic, une dernière victoire avant la retraite ?

Souvent absent lors de cette saison 2024, Novak Djokovic a semblé perdre en motivation au cours de l'année, hormis lors des Jeux Olympiques. Le Serbe devra se remettre d'aplomb pour tenter de valider un 25ème titre en Grand Chelem, avant de partir à la retraite. « Ma prédiction pour Novak est qu'il ne se souciera pas du tout des tournois, à l'exception de l'Open d'Australie et de Wimbledon. Et il va faire un effort énorme avec tout ce qu'il lui reste dans son joli corps de 40 ans. Il mettra tout en œuvre pour gagner l'un de ces tournois, essayer d'atteindre les 25, et ensuite se casser », lance l'ancienne joueuse allemande dans le podcast de Rennae Stubbs.

« S'il gagne l'Open d'Australie, j'aimerais qu'il arrête »

7ème joueur mondial à l'aube de l'Open d'Australie, Novak Djokovic aura une occasion d'aller chercher un titre très important pour lui, et ce, sur des terres bien connues. « Nous savons évidemment que c'est le tournoi où il joue son meilleur tennis. Le fait qu'il ait gagné 10 fois l'Open d'Australie est tout simplement ahurissant. La seule personne dans la même catégorie est Rafa, qui a gagné 14 fois Roland-Garros. Je ne plaisante pas, s'il gagne l'Open d'Australie, j'aimerais qu'il arrête », a conclu Andrea Petkovic. Reste à savoir ce que fera Novak Djokovic s'il vient à soulever une nouvelle fois le trophée en Australie dans un mois.