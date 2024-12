Mercato : Le PSG va tenter un coup colossal à 0€ ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG faisait partie des clubs intéressés par Dani Olmo. Finalement, l’Espagnol avait décidé de revenir dans son pays et de s’engager avec le FC Barcelone. Mais aujourd’hui, sa situation semble compliquée et le joueur de 26 pourrait déjà quitter les Blaugrana. Le champion de France se tiendrait en embuscade au cas où une bonne opportunité se présenterait.

L’été dernier, le PSG n’a pas fait de folie d’un point de vue offensif. Le seul Désiré Doué est venu renforcer l’effectif du club de la capitale, pourtant, d’autres joueurs intéressaient les dirigeants parisiens. Le champion de France a notamment tenté de faire venir Dani Olmo, mais ce dernier a rejoint une autre destination.

Dani Olmo est un joueur du FC Barcelone, mais pour combien de temps ?

Finalement, c’est le FC Barcelone qui a réussi à recruter Dani Olmo contre un chèque de 60M€. Un choix logique pour le milieu offensif, qui avait été formé chez les Blaugrana par le passé. Le joueur de 26 ans a signé un contrat pour les six prochaines saisons, mais il pourrait quitter le Barça bien avant, en raison des problèmes du club espagnol.

Le PSG se tient à l’affut pour Olmo

En effet, le FC Barcelone fait face à des difficultés financières et la possibilité de ne pas pouvoir enregistrer Dani Olmo pour la suite de la saison en Liga existe clairement. Le milieu offensif ne pourrait alors pas disputer le moindre match avec le club espagnol, ce qui remet en cause son avenir. Si aucune solution n’est trouvée, le joueur de 26 ans sera alors disponible gratuitement. D’après les informations du journal local Sport, le PSG n’aurait encore effectué aucune manœuvre concrète pour faire venir Dani Olmo, mais les Parisiens suivront cette situation d’un œil attentif. Si une possibilité existe de réaliser une bonne affaire et de profiter des malheurs du FC Barcelone, alors le champion de France pourrait bien passer à l’attaque.