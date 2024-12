Mercato : Le PSG piégé par son joueur pour un plus gros salaire ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’on le pensait proche de prolonger son contrat, Nuno Mendes pourrait finalement quitter le PSG. Les discussions entre les deux parties seraient au point mort et l’international portugais aurait des envies de départ. Damien Perquis espère qu’il restera à Paris et estime qu’il pourrait s’agir seulement d’une stratégie pour négocier un meilleur salaire.

Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2026, Nuno Mendes était en pleine négociation pour prolonger son contrat avec le club de la capitale. Mais d’après les informations de RMC Sport, le contact serait rompu entre les deux parties. À tel point que le latéral gauche âgé de 22 ans souhaiterait quitter le PSG, qui a dépensé 40M€ pour le recruter en provenance du Sporting Portugal à l’été 2022.

Le PSG vise un attaquant prometteur ! Luis Diaz en ligne de mire, la bataille s'intensifie. ⚽

➡️ https://t.co/6myZVgFDqo pic.twitter.com/gq3Wo9nrxQ — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Nuno Mendes tenté par Manchester United ?

Nuno Mendes estimerait que le salaire proposé par le PSG ne correspondrait pas à son statut, tandis que dans le même temps, Manchester United ferait le forcing pour s’attacher ses services, une destination qui ne le laisserait pas insensible. Un dossier évoqué par Damien Perquis dans l’After Foot sur RMC. Ce dernier espère que l’international portugais (33 sélections) restera au PSG et voit là une stratégie de négociation.

« C'est aussi peut-être pour faire monter les enchères de l'autre côté en disant ‘je peux partir donc faites attention’ »

« Veille de mercato, une semaine avant l'ouverture, il y a des articles qui sortent ici et là. Après, sur les propos donnés par le joueur, sur le fait de ne pas s’estimer valorisé en tant que titulaire et au niveau du salaire qu'on lui propose... Je voudrais voir les salaires aussi qu’on lui a proposés. C'est aussi peut-être pour faire monter les enchères de l'autre côté en disant ‘je peux partir donc faites attention’ et peut-être que ça mettra un petit peu de pression sur le PSG en mettant une offre un peu plus à la hausse. Je serais déçu s’il venait à quitter le championnat », a déclaré Damien Perquis.