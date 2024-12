Mercato : Il fuit à l'OM à cause des réseaux sociaux ?

Thomas Bourseau

Les supporters de l'OM le découvrent peut-être seulement ces dernières semaines, mais Neal Maupay a toujours aimé titiller son monde sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement les supporters des autres équipes. L'adepte du troll s'est pourtant mis à dos ses propres supporters à Everton, ce qui a compliqué sa situation sportive chez les Toffees et précipité son départ à l'OM.

Neal Maupay est réputé pour son comportement assez chambreur envers ses adversaires. Dernièrement, dans la foulée de la victoire de l'OM en 32èmes de finale de Coupe de France contre l'ASSE (4-0), Maupay avait publié une story sur Instagram par le biais de laquelle il avait inséré la chanson de Julien Cazarre : « Geoffroy Guichard » pour décrire les Verts comme étant une « équipe de tocards ». Ce ne fut pas un cas isolé puisque Maupay s'était déjà payé l'OL en septembre avec le message suivant : « L’OL, c’est de l’eau ».

«Il faisait partie des joueurs attaqués par les supporters»

Ce comportement n'est pas soudain et n'a pas pris forme dans la foulée de son arrivée en prêt d'Everton à la toute fin du dernier mercato estival. En effet, déjà en Angleterre, Neal Maupay ne rechignait pas son plaisir à troller sur les réseaux sociaux.

Ce qui avait particulièrement agacer les supporters des Toffees selon son ex-coéquipier d'Everton Abdoulaye Doucouré. « Je m'entends super bien avec Neal Maupay. Je savais qu'il allait partir. Il faisait partie des joueurs attaqués par les supporters. Après, Neal joue un peu avec les réseaux sociaux aussi et les fans ne sont pas trop friands de ça ».

«J'étais très proche de lui et ça m'a fait un pincement au cœur de le voir partir»

Pour L'Equipe, Abdoulaye Doucouré a cependant partagé son affection pour Neal Maupay et la proximité dont ils jouissaient dans le club de Liverpool. Une séparation difficile en termes d'émotion lorsque Maupay a signé en faveur de l'OM. « Mais moi, j'étais très proche de lui et ça m'a fait un pincement au cœur de le voir partir ».