Grand retour après le RC Lens, la surprise est totale !

Il avait quitté le RC Lens en 2023 sans disputer la Ligue des champions, Seko Fofana s'apprête à faire son grand retour en Ligue 1. En effet, à la surprise générale, le milieu de terrain ivoirien devrait rejoindre le Stade Rennais dans les prochains jours pour un transfert avoisinant les 20M€. Un transfert inattendu.

Cet hiver, un club semble déterminé à frapper très fort sur le mercato à savoir le Stade Rennais. Le club breton devrait effectivement se renforcer en agitant le mercato sous l'impulsion de son nouvel entraîneur : Jorge Sampaoli. Comme attendu, l'ancien coach de l'OM a réclamé un nouveau gardien pour remplacer Steve Mandanda, qui devrait être Brice Samba. Mais ce n'est pas tout.

Fofana à Rennes, première surprise de l'hiver

En effet, en plus de Brice Samba, le Stade Rennais serait proche de boucler l'arrivée de Seko Fofana. L'ancien milieu de terrain du RC Lens et actuellement prêté par Al-Nassr à un autre club saoudien à savoir Al-Ettifaq. Mais après un an et demi en Arabie Saoudite, Seko Fofana pourrait donc faire son retour à la surprise générale.

Un transfert à 20M€ ?

Selon les informations de L'EQUIPE, le transfert de l'international ivoirien devrait avoisiner les 20M€. Sur le papier, le Stade Rennais réalise un très joli coup en bouclant le grand retour de Seko Fofana en Ligue 1. Ce dernier aurait notamment été séduit par la perspective d'évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli.