L'OM l'a trahi, sa retraite approche ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a tout connu. De la gloire jusqu'au déclassemment sur la fin de sa carrière marseillaise. Une situation qui l'avait poussé à partir sous l'impulsion et le travail de Pablo Longoria comme souligné par L'Equipe. Pouvant rapidement traverser une passe similaire du côté du Stade Rennais, Mandanda se préparerait au pire, mais pas à une retraite dans l'immédiat. Explications.

Steve Mandanda risque de revivre le calvaire qu'il a connu lors de ses derniers mois à l'OM. Et pour cause, le champion du monde tricolore témoigne du feuilleton bouillant autour de l'arrivée de Brice Samba au Stade Rennais cet hiver. Ce qui devrait le reléguer une fois encore au second plan dans la hiérarchie des gardiens après une première en 2021/2022 à l'Olympique de Marseille derrière Pau Lopez, sous décision de Jorge Sampaoli.

Le départ de Mandanda en 2022 fut un travail de fond de Longoria ?

L'Equipe assure dans ses colonnes du jour ce dimanche que la tournure de ces évènements n'avait pas agacé Pablo Longoria. Au contraire, le président de l'OM avait dans un coin de sa tête pour idée dès sa prise de fonctions en tant que directeur sportif à l'été 2020 de rajeunir le poste de gardien et de compter sur un autre profil que celui de Steve Mandanda. Le choix sportif de Jorge Sampaoli avec Pau Lopez un an plus tard, allait dans le sens de la philosophie de celui qui est devenu président de l'OM.

A Rennes, Mandanda se trouve dans l'ultime saison de son contrat et saurait depuis cet automne par la bouche des dirigeants que sa succession serait déjà en préparation. De quoi le faire réfléchir à son avenir, mais l'irruption soudaine du dossier Samba aurait choqué le gardien et son entourage ces dernières heures d'après L'Equipe.

Bis repetita à Rennes ? «Il va persévérer, il sera très respectueux dans la vie de groupe»

Toutefois, le quotidien sportif affirme que Steve Mandanda opterait pour la même ligne de conduite qu'à l'OM à l'époque de son déclassement : ne pas fuir subitement la situation en mettant les voiles en cours de saison pendant le mercato hivernal. Il ne serait pas dans ses plans de raccrocher les crampons pour le moment.

Un proche du gardien s'est confié à L'Equipe en tenant le message suivant sur le cas Mandanda à Rennes. « C'est un immense pro, qui a toujours eu des responsabilités pendant sa carrière. Il va persévérer, il sera très respectueux dans la vie de groupe ».