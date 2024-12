Le Real Madrid a trouvé la recrue parfaite pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Depuis son retour de prêt de l'OM à Arsenal à l'été 2022, William Saliba est devenu incontournable au sein de la défense de Mikel Arteta. Si bien que le Real Madrid aimerait faire de lui son nouveau défenseur central et discute déjà avec son entourage. D'ailleurs, sa qualité de passe et son jeu orienté vers l'avant comblerait totalement un certain Kylian Mbappé à la Casa Blanca...

Kylian Mbappé a déposé ses valises au Santiago Bernabeu à la dernière intersaison où il a été présenté le 16 juillet dernier devant plus de 80 000 personnes. Depuis, Mbappé s'acclimate petit à petit et semble monter en puissance les semaines passant. En raison des multiples blessures longue durée dans le secteur défensif, Carlo Ancelotti réclamerait à sa direction un défenseur central et un latéral droit comme cela a été souligné par The Athletic.

William Saliba completed 108 of 113 attempted passes against Ipswich 😮@Oracle | #FestiveFixtures pic.twitter.com/SiYMlxX1sp — Premier League (@premierleague) December 27, 2024

Le Real Madrid entame les discussions avec Saliba

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité en novembre dernier que les premiers contacts avaient été noués entre le clan William Saliba et le Real Madrid. Le natif de Bondy qui a connu la famille Mbappé pendant ses jeunes années au club de la ville, est contractuellement lié à Arsenal jusqu'en juin 2027. Pour The Daily Mirror, l'international français ne cachait pas son ambition de s'installer dans la durée à Arsenal.

« Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ».

William Saliba, le quaterback d'Arsenal qui ferait le bonheur de Mbappé au Real Madrid ?

Le Real Madrid ne lâcherait pas pour autant l'affaire dans le feuilleton William Saliba. Et il se pourrait bien que cette éventuelle inclusion du défenseur central de 23 ans dans le groupe entraîné par Carlo Ancelotti fasse le bonheur de Kylian Mbappé. Non seulement en raison de sa proximité avec son compatriote en équipe de France et de par leurs racines communes à Bondy, mais aussi en raison de son style de jeu ainsi que sa qualité de passes vers l'avant pour même servir les attaquants d'Arsenal. Ce fut une nouvelle fois le cas lors de la victoire des Gunners contre Ipswich vendredi soir (1-0) au cours de laquelle Saliba a réussi 108 de ses 113 passes, la plupart ayant été vers l'avant comme le post de la Premier League sur X l'a démontré.