Scandales de dopage : Djokovic pousse un gros coup de gueule

Le tennis aura vécu une année 2024 très spéciale. D’abord avec les retraites de Rafael Nadal et Andy Murray puis avec les tests positifs d’aga Swiatek et Jannik Sinner. Un problème d’intégrité qui a secoué le monde du tennis et Novak Djokovic a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet.

Cette semaine, le joueur australien Nick Kyrgios a été très critique envers Jannik Sinner et Iga Swiatek, testés positifs respectivement aux stéroïdes et au trimétazidine : « Deux n° 1 mondiaux (Swiatek est actuellement n° 2 mais elle était n° 1 au moment du contrôle) qui se font prendre pour dopage c’est dégoûtant pour notre sport. Ça donne une image horrible. L’intégrité dans le tennis en ce moment, tout le monde le sait mais personne ne veut en parler, c’est l’horreur. »

«Ce n’est pas une bonne image pour notre sport»

Dans des propos rapportés par Ouest France, Novak Djokovic rejoint l’avis de Nick Kyrgios : « Je pense que Nick a des arguments valables en ce qui concerne la transparence et l’incohérence des protocoles et des comparaisons au cas par cas. Nous avons des joueurs qui attendent depuis plus d’un an que leur cas soit résolu. J’ai été très frustré, comme la plupart des autres joueurs, d’avoir été tenu dans l’ignorance pendant cinq mois. Sinner a reçu la nouvelle (des tests positifs) en avril et l’annonce n’a été faite qu’en août, juste avant l’US Open. L’ATP n’a pas vraiment parlé en profondeur des raisons pour lesquelles elle a gardé cette affaire à l’écart du public. Ensuite, nous avons eu le cas de (Simona) Halep et celui de Swiatek sur le circuit WTA et ce n’est pas une bonne image pour notre sport. »

«Pourquoi certains joueurs ne sont-ils pas traités de la même manière que d’autres ?»

« Je m’interroge simplement sur la façon dont le système fonctionne, poursuit le recordman de victoire en Grand Chelem. Pourquoi certains joueurs ne sont-ils pas traités de la même manière que d’autres ? Peut-être qu’il y a des raisons de classement derrière cela, ou peut-être que d’autres ont plus de soutien financier derrière eux ou des équipes juridiques plus fortes. »