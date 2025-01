Tennis : «J’ai été empoissonné», la révélation hallucinante de Djokovic

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures de son entrée en lice à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a lâché une confidence hallucinante. Isolé dans un hôtel australien en 2022, après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, le joueur serbe pense avoir été empoisonné. Des métaux lourds auraient été retrouvés dans son organisme après son voyage.

Novak Djokovic est un être précautionneux, qui contrôle tout ce qu’il injecte dans son organisme. Une hygiène de vie qui lui permet, aujourd’hui, de rester à un très haut niveau, malgré ses 37 ans. En Australie, l’ancien numéro un mondial visera un 25ème titre du Grand Chelem. En marge de ce tournoi, Djokovic est revenu sur sa mésaventure de 2022. Après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, le Serbe avait fini cloîtrer dans un hôtel avant d’être renvoyé dans son pays par les autorités australiennes. Durant ce court passage à Melbourne, le joueur aurait été empoissonné.

Good adversaries, better allies?@DjokerNole has enjoyed welcoming new mentor @andy_murray into the fold ahead of a tilt at an 11th #AusOpen crown, a 100th singles title and a 25th Grand Slam. https://t.co/5rCyfgTzl1 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2025

Djokovic empoissonné en Australie ?

« J'ai eu des soucis de santé. Et j'ai réalisé que dans cet hôtel de Melbourne (où il était détenu) on m'a donné de la nourriture qui m'a empoisonné. J'ai découvert des choses en rentrant en Serbie. Je ne l'avais jamais dit publiquement, mais j'ai découvert des taux élevés de métaux lourds, du plomb, un niveau très élevé de plomb et de mercure » a-t-il lâché lors d’un entretien accordé à GQ.

Djokovic en quête d'un nouveau record

Cette interview a été enregistrée il y a plusieurs mois. Depuis, Djokovic a tourné la page. « Je voudrais me concentrer sur le tennis » a-t-il confié ce jeudi. Par contre, le Serbe s’est montré plus loquace lorsqu’il a fallu évoquer le premier Grand Chelem de la saison et l’apport de son nouveau coach Andy Murray. « On est juste au début de notre histoire. On a bossé à l'entraînement mais il ne m'a pas encore coaché en compétition. Mon premier match sera très intéressant. Il me tarde de l'avoir dans mon box. Comme je l'ai dit, on échange déjà beaucoup sur chacune de mes frappes, sur la tactique, sur l'approche mentale et sur la manière dont se feront nos échanges pendant un match. Il essaye déjà de synchroniser son job avec celui des autres gars de l'équipe » a-t-il déclaré.