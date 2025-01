Novak Djokovic : Le craquage en public !

Arnaud De Kanel

Novak Djokovic est très tendu en ce début d'année 2025. Après avoir affirmé qu'il avait été empoisonné au mercure en 2022 avant son expulsion d'Australie, c'est sur le court que le Serbe a craqué ce lundi. L'ancien numéro un mondial a laissé éclater sa colère à la fin de son match contre Nishesh Basavareddy.

L'Open d'Australie a débuté et on n'est pas passé loin de la première très grosse surprise de l'année ! Opposé à Nishesh Basavareddy, Novak Djokovic a concédé la première manche, sans doute surpris par le niveau de jeu de son adversaire de 19 ans. Le Serbe a mis du temps à se mettre en route et cela a crée énormément de frustration. Comme à son habitude, il n'a pas pu garder cela pour lui.

Djokovic craque à la fin du match

Novak Djokovic avait besoin d'extérioriser après la délivrance. Une fois la balle de match remportée, le Serbe a poussé un gros hurlement en regardant son box dans lequel se trouvait son nouvel entraineur Andy Murray, avec qui il a beaucoup échangé durant la rencontre. Il a ensuite retrouvé le sourire pour aller saluer Nishesh Basavareddy.

«Ces rencontres sont toujours délicates»

« Il a été un meilleur joueur pendant un set et demi. Il a mérité tous les applaudissements qu’il a reçus lorsqu’il a quitté le court. Pour être honnête, je ne l’avais jamais vu jouer jusqu’à il y a 3 ou 4 jours. Je ne savais pas grand‐chose de lui. Ces rencontres sont toujours délicates lorsque vous jouez contre quelqu’un qui n’a rien à perdre. C’est le premier match qu’il dispute dans un tournoi du Grand Chelem. Il m’a agréablement surpris avec tous ses coups et sa combativité vers la fin. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré Novak Djokovic à l'issue de la rencontre. Au second tour, l'ancien numéro 1 mondial affrontera Jaime Faria, tombeur de Pavel Kotov.