PSG : Grosse tension en interne pour le boss ?

Alexis Brunet

Depuis 2022, Luis Campos travaille au sein du PSG en tant que conseiller football. Le Portugais se charge notamment du mercato, mais il touche un peu à tout. Il a ainsi parfois empiété sur le domaine du staff médical. Cela n’a pas plu à l’ancien médecin du club de la capitale, Christophe Baudot, qui a quitté Paris pour cause incompatibilité de fonctionnement avec l’ancien dirigeant monégasque.

Encore une fois cette saison, le staff médical du PSG a beaucoup de travail. Dès la première journée de championnat, le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos, qui a dû se faire opérer et qui sera indisponible trois mois. Par la suite, ce sont Warren Zaïre-Emery et Vitinha qui se sont blessés lors de la trêve internationale.

Christophe Baudot a quitté le PSG à cause de Luis Campos

Pendant un certain temps, l’homme chargé de soigner les joueurs du PSG se nommait Christophe Baudot. Mais à l’été 2023, le médecin a décidé de quitter le club de la capitale. Selon les informations de L’Équipe, cette décision a été prise à cause de Luis Campos. Les deux hommes n’arrivaient pas à travailler ensemble.

De grosses tensions à la mi-temps d’un match face au Bayern Munich

D’après le quotidien sportif, les relations entre les deux hommes se sont détériorées au fil du temps et ont atteint leur paroxysme à la mi-temps du huitième de finale retour de Ligue des champions, face au Bayern Munich. Luis Campos et son adjoint Olivier Gagne étaient alors intervenus dans les décisions médicales du docteur Christophe Baudot, notamment pour Nordi Mukiele. Ce dernier était entré à la 36ème minute, avant de laisser sa place dix minutes plus tard, en raison d’un choc reçu à la tête.