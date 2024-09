Greenwood se fait recaler en public, l’OM réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les récentes performances de Mason Greenwood sous le maillot de l'OM n'ont pas convaincu Lee Carsley. Le sélectionneur intérimaire de l'Angleterre a fait savoir qu'il ne voulait pas entendre parler de l'ailier, accusé de violences par le passé. De passage à Porto ce jeudi, Pablo Longoria n'a pas souhaité commenter la sortie du technicien.

Mason Greenwood n’a pas envie de rentrer dans les polémiques. L’ailier anglais se concentre sur le terrain, et cela lui réussit puisque depuis le lancement du championnat de France, le joueur a claqué cinq buts en l’espace de trois matches. Une réussite pour l’ailier, accusé, par le passé, de violences physiques et sexuelles par sa femme actuelle. Une affaire que n’a pas oubliée Lee Carsley, actuel sélectionneur de l’Angleterre.

Greenwood n'est pas désiré en Angleterre

Interrogé sur un possible retour du joueur de l’OM avec les Three Lions, le technicien avait été cash. « Mason Greenwood ne fait pas partie des joueurs que nous envisageons. J’ai connaissance de ses performances, mais il n’était pas dans nos plans » avait-il déclaré en conférence de presse.

Longoria esquive les interrogations

Présent lors du Thinking Football Summit, Pablo Longoria n’a pas souhaité lui répondre. « Je ne veux pas répondre à ce genre de questions par respect pour tout le monde. Je préfère parler de ce que fait Mason en France et à Marseille et nous sommes très contents du genre de performances qu'il fait pendant les premières semaines également » a confié le président de l’OM dans des propos rapportés par The Mirror.