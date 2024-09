Mercato - OM : Le coup de fil qui a tout changé

Arnaud De Kanel

Plus gros salaire de l'effectif, Geoffrey Kondogbia était initialement poussé vers la sortie afin d'alléger la masse salariale. Or, Roberto de Zerbi lui a téléphoné et tout a changé. Touché par le mea culpa du milieu de terrain, l'entraineur de l'OM s'est ravisé et a donc décidé de compter sur lui.

L'OM est entré dans une nouvelle ère cet été avec l'arrivée de Roberto De Zerbi et sa vision long terme, ce à quoi le club phocéen n'était plus habitué. Dès son arrivée, en accord avec ses dirigeants, il a statué sur l'avenir de tous les joueurs. Et comme pour Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia devait finir dans le loft. Une idée écartée suite à un entretien téléphonique.

Un coup de fil déterminant

D'après les informations de La Provence, ce fameux coup de fil a bel et bien était déterminant pour Geoffrey Kondogbia. Durant cet appel, le milieu de terrain de l'OM a livré un bilan lucide sur sa saison, se livrant à un mea culpa. Cela a plu à Roberto De Zerbi qui, touché par la sincérité du joueur, a décidé de revoir sa décision et de lui donner une chance.

«Je lui ai parlé au téléphone»

« Geoffrey est l’une des plus belles choses que j’ai vue à l’OM jusqu’à présent, se pince De Zerbi. Je suis quelqu’un qui aime changer d’avis. Parfois, nous les entraîneurs, on part avec des idées et on n’en change pas. Au début, je ne comptais pas sur lui. Puis je lui ai parlé au téléphone, j’ai eu des sensations positives. Je l’ai fait s’entraîner avec nous. Quand j’ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j’étais très content. C’est un garçon super, un très bon joueur », reconnaissait d'ailleurs Roberto De Zerbi en conférence de presse vendredi. Une sortie qui témoigne du coup de foudre entre les deux hommes suite à cet échange par téléphone.