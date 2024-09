Mercato : Il a quitté l'OM, voilà pourquoi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avouant un certain laxisme au moment de quitter l'OM au début du mois, Azzedine Ounahi n'a pas réussi à briller lors de son passage à Marseille. Révélé lors de la dernière Coupe du monde, on nourrissait de bons espoirs sur le milieu de terrain. Désormais, son avenir s'écrit au Panathinaïkos, où il tentera de se relancer durant son prêt.

En débarquant à l'OM en janvier 2023, Azzedine Ounahi pensait pouvoir s'imposer dans l'effectif du club. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'illustrer sur le terrain. D'ailleurs, Azzedine Ounahi a avoué qu'il n'avait pas assez travaillé. Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui et cherchait à le faire partir cet été. L'international marocain a eu du mal à trouver une porte de sortie, et a fini par rejoindre la Grèce, sous la forme d'un prêt avec d'une option d'achat.

Le vestiaire de l’OM fait halluciner De Zerbi ! https://t.co/0APoIXMsYb pic.twitter.com/vmY0j47WP8 — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Un bilan difficile

Avec seulement deux buts inscrits et une passe décisive délivrée la saison dernière, Azzedine Ounahi n'a pas réussi à se rendre indispensable à l'OM. Selon Relevo, c'est ce qui a poussé le club phocéen à lui trouver une porte de sortie. Le joueur de 24 ans a perdu la confiance de ses dirigeants et son profil ne correspondait plus vraiment aux attentes du club, désireux de revenir vers les sommets de Ligue 1.

Ounahi peut se relancer au Panathinaïkos

Loin des grands championnats européens, Azzedine Ounahi a fini par accepter un nouveau départ au Panathinaïkos, en Grèce. Début septembre, l'international marocain a débarqué en prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 11,5M€. L'OM lui donne la possibilité de retrouver des sensations dans un championnat un peu moins relevé avec un club que les Marseillais connait bien. En effet, le Panathinaïkos avait éliminé Marseille en Ligue des champions l'année dernière...