Mercato : L'OM a lancé une révolution, Longoria est aux manettes !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a décidé de changer son fusil d'épaule. Habitué à s'appuyer sur des joueurs expérimentés, le club phocéen a recruté un très grand nombre de jeunes joueurs. Interrogé sur cette révolution, Medhi Benatia a lâché toutes ses vérités.

Depuis le rachat de Frank McCourt en aout 2016, l'OM fait particulièrement confiance aux joueurs d'expériences, délaissant quelque peu les jeunes joueurs. Lors du dernier mercato estival, le club présidé par Pablo Longoria a changé totalement ses plans de recrutement.

L'OM mise sur la jeunesse

Durant la dernière fenêtre de transferts, l'OM de Pablo Longoria a recruté un très grand nombre de cracks, notamment Jonathan Rowe (21 ans), Elye Wahi (21 ans), Valentin Carboni (19 ans) et Mason Greenwood (22 ans). Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS, Medhi Benatia a expliqué pourquoi l'écurie marseillaise s'était révolutionnée.

«C'est un projet de trois à cinq ans»

« Des jeunes joueurs ont été recrutés, est-ce qu'on compte aussi s'appuyer sur le centre de formation ? On a vu l'année dernière qu'avec beaucoup d'anciens, on a fini huitièmes, donc cela ne garantit rien en réalité. Donc je pense vraiment que l'OM est entre de bonnes mains. Maintenant, il faut être patient, bien sur. On est parti dans cette direction-là, C'est un projet de trois à cinq ans. C'est ce que Pablo (Longoria) a dit depuis le départ. Il n'y a pas une décision ici qui a été prise sans l'accord de Pablo. Il n'y a pas un joueur qui a signé sans l'aval de Pablo », a affirmé Medhi Benatia, conseiller sportif de l'OM.