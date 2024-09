Mercato - Real Madrid : Il refuse une offre «en or» pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Après avoir enregistré les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick, le Real Madrid s’est séparé de certains joueurs cet été. Le club madrilène aurait néanmoins pu enregistrer un départ de plus sur le mercato. Un joueur merengue aurait reçu une offre très alléchante. Mais ce dernier aurait repoussé cette proposition pour pouvoir côtoyer un certain Kylian Mbappé.

Un joueur du Real Madrid a reçu une offre XXL

Comme le rapporte AS, un joueur du Real Madrid aurait reçu une offre jugée « en or » cet été. Il l’aurait toutefois refusée pour pouvoir côtoyer Kylian Mbappé et évoluer avec lui au moins une saison. L’identité du joueur en question n’a pas filtrée. Mais il y aurait quelques indices pour l’identifier.

Vinicius Jr et Luka Modric dans le viseur de l'Arabie Saoudite cet été

En effet, Vinicius Jr aurait fait l’objet d’une offre colossale de l’Arabie Saoudite cet été. L’international brésilien n’est toutefois pas le seul. Un club saoudien aurait également formulé une proposition très intéressante à Luka Modric. Le milieu de terrain croate avait néanmoins décidé de la repousser pour poursuivre l’aventure au Real Madrid. Il pourrait très bien s’agir de l’un de ces deux-là. À suivre...