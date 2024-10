Mercato : Il snobe le PSG pour son fils !

Axel Cornic

Membre d’une défense devenue légendaire à la Juventus avec Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci n’a quitté la Serie A qu’en toute fin de carrière. Il aurait pourtant pu le faire beaucoup plus tôt, avec notamment le Paris Saint-Germain et Manchester City qui lui faisaient les yeux doux en 2017.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a souvent tenté de recruter les plus grandes stars de la scène européenne. Kylian Mbappé en était le parfait exemple, mais c’est surtout le cas avec Neymar, dont le transfert en provenance du FC Barcelone pour 222M€ reste le plus gros de l’histoire du football. Mais il n’y a pas eu que des succès dans le recrutement parisien…

« En 2017, Manchester City et le PSG me voulaient tous les deux »

Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, Leonardo Bonucci a en effet annoncé avoir refusé le PSG, mais également Manchester City. « Quand j'ai décidé de quitter la Juventus en 2017, Manchester City et le PSG me voulaient tous les deux » a expliqué celui qui a mis un terme à sa carrière en fin de saison dernière. « Ils ont également envoyé une proposition financière, mais… Je voulais rester en Italie et j'ai décidé de rejoindre l'AC Milan. Pep me voulait déjà à Manchester City à l'été 2016 ».

« Je voulais rester près de chez moi en raison des événements survenus avec mon fils »

Dans cette même interview, il a également précisé qu’il a rejoint l’AC Milan plutôt que le PSG ou Manchester City pour rester auprès de son fils, qui rencontrait des problèmes de santé assez importants. « Je suis allé à Milan parce qu'il y avait le fameux désaccord avec Allegri. Cependant, je voulais rester près de chez moi en raison des événements bien connus survenus avec mon fils » a confié Bonucci, qui n'a fait qu'une année à Milan avant de revenir à la Juventus. « Je n'avais pas envie de partir à l'étranger car quand on change, c'est toujours un point d'interrogation ».