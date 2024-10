Mercato : L'OM annonce déjà son entraîneur pour la saison prochaine ?

Alexis Brunet

Au cours des dernières saisons, l’OM a souvent connu beaucoup d’instabilité au poste d’entraîneur. De nombreux coachs n’ont fait qu’une saison et même moins dernièrement. Toutefois, Pablo Longoria estime que Roberto De Zerbi pourrait lui s’inscrire dans la durée au sein du club phocéen et ainsi être au moins encore Marseillais la saison prochaine.

L’OM n’est pas réputé pour être le club le plus stable de France et même d’Europe. Cet été encore, bon nombre de joueurs ont quitté Marseille et plusieurs sont arrivés pour les remplacer. Au niveau du coach, la formation marseillaise a aussi apporté un peu de nouveauté, puisque Roberto De Zerbi a débarqué pour remplacer Jean-Louis Gasset.

L’OM a connu beaucoup d’instabilité au poste d’entraîneur

Si Jean-Louis Gasset a fini la saison en tant que coach de l’OM, il ne l’avait pas commencée. En effet, au début, Pablo Longoria avait misé sur Marcelino. Malheureusement, l’entraîneur espagnol ne sera resté que quelques mois à Marseille et il fut remplacé par Gennaro Gattuso. L’Italien a connu le même destin que l’actuel technicien de Villarreal, puisqu’il a été remercié quelques mois après sa nomination et c’est ainsi que Jean-Louis Gasset est arrivé. Avant cela, Igor Tudor ou bien Jorge Sampaoli n’avaient eux fait qu’une seule saison.

« Il a la capacité de construire une équipe »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pablo Longoria a abordé la question de l’instabilité au poste d’entraîneur. Le président de l’OM estime qu’avec Roberto De Zerbi, il possède le bon coach pour obtenir un peu de stabilité et il y a donc de grandes chances pour que l’Italien soit à Marseille la saison prochaine. « Je n'ai pas de boule de cristal. (il sourit.) Roberto De Zerbi connaissait l'ambiance de l'OM, l'ADN de ce club au moment de nos premières discussions. Dans son passé, il a déjà connu ces ambiances passionnelles. Psychologiquement, c'est important pour moi. Le deuxième point : c'est un entraîneur jeune (45 ans), qui a déjà mené des projets à moyen terme, comme à Sassuolo (2018-2021), il a la capacité de construire une équipe, une identité. Ce type d'entraîneur moderne, dans l'innovation, te permet de voir plus loin. »