OM - Greenwood : Un nouveau départ est annoncé !

L'OM a frappé fort cet été avec le recrutement de Mason Greenwood, devenu la troisième recrue la plus chère de toute l'histoire du club phocéen pour 26M€. Un dossier d'autant plus ambitieux que l'OM est absent de la scène européenne, mais Pablo Longoria annonce un nouveau départ et le début d'un autre projet avec Greenwood.

Déjà auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de championnat, Mason Greenwood (23 ans) a rapidement conquis l'OM. L'attaquant anglais, arrivé en provenance de Manchester United pour 26M€, s'est tout de suite imposé comme le nouveau leader offensif du club marseillais, et sa signature fait gage d'une véritable ambitions retrouvée par les dirigeants de l'OM sur le marché des transferts. Et ce, même sans coupe d'Europe.

« Déclencher un nouveau modèle économique »

Pablo Longoria, le président de l'OM, détaille sa stratégie dans les colonnes de L'EQUIPE avec des grosses signatures comme celle de Mason Greenwood : « Comment avoir convaincu un joueur comme Greenwood ? Avec un projet ambitieux. Au niveau financier, sachant que nous n'avons pas de Coupe d'Europe cette saison et que nous devons assumer, nous faisons tous des sacrifices sur la première année, pour déclencher un nouveau modèle économique, ensuite », confie Longoria.

Un nouveau départ pour l'OM

En clair, le président de l'OM annonce un nouveau départ avec cette stratégie financière, qui n'est toutefois pas sans risque, surtout si son équipe ne parvient pas à décrocher une qualification en Ligue des Champions à l'issue de cette saison 2024-2025. Mason Greenwood sait donc ce qu'il lui reste à faire.