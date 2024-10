«Intolérable», l’OM prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un début de saison particulièrement prometteur, l’OM reste sur deux matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, et notamment un match nul à domicile contre Angers vendredi dernier. Une performance totalement anormale aux yeux de Daniel Riolo, qui met un coup de pression aux Marseillais pour la suite de leur saison.

L’euphorie des premières journées de Ligue 1 semble déjà passée du côté de l’OM ! L’équipe de Roberto De Zerbi reste sur deux matchs sans victoire en championnat, dont une défaite à Strasbourg (1-0) et un match nul peu reluisant vendredi dernier au Vélodrome contre Angers (1-1). Et au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a tiré la sonnette d’alarme en lâchant un avertissement cash à l’OM.

« On est dans la faute professionnelle »

« À l’OM, le mercato était très surprenant, le mois d’août l’a été également et moi-même je n’ai jamais réussi à me positionner. J’ai été méfiant, j’ai voulu m’emballer et puis maintenant un peu moins. On est quand même début octobre et viennent d’arriver ces deux matchs (ndlr Strasbourg et Angers). Je pense que vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM. À mes yeux, l’OM n’a pas le droit de rater un match cette année », estime Riolo.

« C’est intolérable »

L’éditorialiste de RMC Sport poursuit : « Le programme avec ce recrutement ambitieux, ce qui a été annoncé, la mise en place de ce triumvirat au sommet du club : Longoria, Benatia, Ravanelli qui s’affiche ambitieux et qui a envie de l’être, c’est très important. Mais en revanche, c’est intolérable de faire un match comme ça ». Le message est passé pour l’OM…