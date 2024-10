Une «faute professionnelle» à l’OM, il balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il recevait la lanterne rouge de Ligue 1 vendredi dernier, l’OM a été tenu en échec sur sa pelouse (1-1). Un résultat décevant qui est intervenu une semaine après la défaite à Strasbourg (1-0). Le match nul face à Angers est considéré comme une faute professionnelle par Daniel Riolo.

L’OM n’avance plus. Invaincu depuis le début de la saison, avec notamment une victoire remportée dans un scénario fou et en infériorité numérique sur la pelouse de l’OL (2-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné une défaite à Strasbourg (1-0), puis un match nul très décevant lors de la réception d’Angers vendredi dernier (1-1), lanterne rouge de Ligue 1 et qui ne s’est toujours pas imposé depuis le début de la saison.

« Vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM »

« À l’OM, le mercato était très surprenant, le mois d’août l’a été également et moi-même je n’ai jamais réussi à me positionner. J’ai été méfiant, j’ai voulu m’emballer et puis maintenant un peu moins. On est quand même début octobre et viennent d’arriver ces deux matchs (ndlr Strasbourg et Angers). Je pense que vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« C’est intolérable de faire un match comme ça »

En raison du mercato estival réalisé et des ambitions affichées, le tout sans compétition européenne, Daniel Riolo estime que l’OM n’a pas le droit de rater ce genre de match, et encore moins face à une équipe comme Angers : « À mes yeux, l’OM n’a pas le droit de rater un match cette année. Le programme avec ce recrutement ambitieux, ce qui a été annoncé, la mise en place de ce triumvirat au sommet du club : Longoria, Benatia, Ravanelli qui s’affiche ambitieux et qui a envie de l’être, c’est très important. Mais en revanche, c’est intolérable de faire un match comme ça. »