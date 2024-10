Mercato : L'OM réalise un «rêve impossible» avec cette signature

Alexis Brunet

La saison dernière, l’OM a connu beaucoup d’instabilité au poste d’entraîneur. Le club phocéen a vu trois coachs se succéder et il fallait donc apporter un peu de stabilité cet été. Dans ce sens, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. En mettant la main sur l’Italien, le président marseillais a en quelque sorte réalisé un « rêve impossible ».

Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. La saison dernière, l’OM a consécutivement vu ces trois hommes prendre en main la fonction d’entraîneur du club phocéen. Une instabilité rare au haut niveau, qui ne pouvait donc pas se reproduire à nouveau. Pablo Longoria a donc décidé de mettre le paquet et de s’offrir un coach très coté sur le marché, Roberto De Zerbi.

« C'est un travail collectif »

L’OM n’était pas le seul club à être intéressé par les services de Roberto De Zerbi cet été. Le président marseillais a donc dû batailler, mais il a obtenu l’aide de plusieurs personnes, comme il l’a confié à L’Équipe. « C'est un travail collectif, je ne m'attribue pas tous les mérites. Plusieurs personnes ont contribué à la venue de Roberto, que ce soit Medhi (Benatia), Giovanni Rossi (directeur sportif de l'OM depuis juin), que je connaissais depuis longtemps et qui m'a donné la possibilité de devenir responsable scouting à Sassuolo. »

« Tout part d'un rêve impossible »

Lorsque la piste Roberto De Zerbi est sorti dans la presse, beaucoup de supporters marseillais n’y croyaient pas. Il faut dire que même Pablo Longoria n’y croyait pas vraiment lorsqu’il a tenté le coup pour faire venir l’Italien à l’OM. C’est grâce à un simple coup de fil qu’il a réussi à réaliser ce « rêve impossible ». « Tout part d'un rêve impossible, en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop, une semaine avant que cela ne sorte dans la presse : "Ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton." On en parle avec Medhi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter ? Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chances d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact, patiemment. Et puis, un jour, il a commencé lui aussi à se positionner à l'OM. »