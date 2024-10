Real Madrid : Mbappé a trahi l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est au coeur d’une véritable polémique ces derniers jours. Non-convoqué en équipe de France après avoir prétexté un besoin de repos pour se remettre d’une blessure, l’attaquant du Real Madrid ne semblerait avoir aucune gêne. La star de 25 ans aurait en réalité trahi les Bleus pour rester chez les Merengue pour une raison bien précise.

Kylian Mbappé fait encore parler de lui ces derniers temps, et pas forcément de la bonne manière. Prétextant une blessure à la cuisse gauche, le natif de Bondy n’a pas répondu à l’appel de l’équipe de France et est resté au Real Madrid. Problème, le champion du monde 2018 ne semblerait avoir en réalité aucune gêne. Après avoir joué environ 40 minutes contre le LOSC en Ligue des champions, l’international français a été titulaire contre Villarreal samedi dernier.

Mbappé snobe l'équipe de France, voilà pourquoi

Des doutes ont alors commencé à naître concernant la véracité de la blessure de Kylian Mbappé. Certains soupçonnent l’attaquant de 25 ans d’avoir trahi l’équipe de France. Et la polémique n'a pas cessé de prendre de l'ampleur, surtout parce que le joueur du Real Madrid est l'habituel capitaine des Bleus depuis le départ d'Hugo Lloris. Relevo, de son côté, affirme que Kylian Mbappé a renoncé à la sélection en grande partie parce qu’il souhaite atteindre son plein potentiel le plus rapidement possible. L’ancien du PSG voudrait donc poursuivre son travail au Real Madrid.

Le Real Madrid se frotte les mains

Ses dernières séances d’entraînement seraient d’ailleurs plutôt positives. Le média espagnol indique que Kylian Mbappé n’aurait pas eu la moindre gêne et qu'il aurait fait preuve d'énergie et d'un répertoire que le Bernabéu attend avec impatience. L’attaquant du Real Madrid veut mettre enfin tout le monde d’accord, après des premiers mois plutôt mitigés. Ce serait pour cette raison qu’il aurait snobé l’équipe de France. Didier Deschamps est fixé.