PSG : «C’est fini», il balance sur Zaïre-Emery !

Après une montée en puissance assez soudaine il y a un an au PSG, Warren Zaïre-Emery affiche certaines difficultés depuis plusieurs mois dans le jeu. Néanmoins, Daniel Riolo estime que sa place est désormais assurée au sein de l’équipe de France et qu’il continuera à être convoqué par Didier Deschamps malgré ses performances irrégulière au PSG.

Du haut de ses 18 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà prouvé qu’il avait un fort potentiel avec le PSG. Toutefois, le jeune milieu de terrain sort d’une période particulièrement délicate entre le calendrier chargé, les échéances du baccalauréat, l’Euro avec l’équipe de France, etc... Zaïre-Emery peine d’ailleurs à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois, que ce soit au PSG ou avec les Bleus.

Deschamps continue de lui faire confiance

Malgré cette période compliquée pour le jeune titi du PSG, Didier Deschamps continue de lui maintenir sa confiance et de l’appeler en équipe de France. Un choix qui ne semble pas forcément du goût de Daniel Riolo, qui regrette que Zaïre-Emery ait forcément les faveurs du sélectionneur, peu importe son niveau de jeu au PSG.

« Il a mis le pied et c’est fini »

« Warren Zaïre-Emery, il a mis le pied et c'est fini. Tout le monde voir qu'il n'est plus bon, qu'il a des problèmes, qu'on est allé beaucoup trop vite avec lui et que depuis 6 mois il a à peine des performances pour être titulaire au PSG, mais il est dans le groupe France », a lâché Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC Sport.