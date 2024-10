Avant le PSG, Luis Enrique l’a dégoûté !

Thomas Bourseau

Luis Enrique compte beaucoup sur Fabian Ruiz depuis qu’il a été nommé entraîneur du PSG. Néanmoins, ce ne fut pas le cas lorsqu’il fut sélectionneur de l’Espagne en le privant notamment de la Coupe du monde 2022. Ruiz a vidé son sac sur ce qui demeure encore à ce jour une déception.

Fabian Ruiz (28 ans) n’a jamais participé à une seule Coupe du monde. Absent de la liste espagnole en 2018 de par l’énorme concurrence à son poste, le milieu de terrain du PSG a également vu le Mondial 2022 lui passer sous le nez, sous décision de Luis Enrique.

«J'aurais vraiment voulu participer à Qatar 2022, mais il faut respecter les décisions du sélectionneur»

Pour AS, Fabian Ruiz s’est livré sur cet échec. « Pour moi, la Coupe du monde n'est pas seulement un défi, c'est aussi un rêve parce que ce serait ma première. Je ne vais pas mentir : mon objectif est de participer à la Coupe du monde. J'aurais vraiment voulu participer à Qatar 2022, mais il faut respecter les décisions du sélectionneur. Il y a beaucoup de bons joueurs à tous les postes. Je n'ai jamais demandé à Luis Enrique pourquoi il ne m'avait pas emmené à cette Coupe du monde. Les entraîneurs doivent prendre leurs décisions ».

«Je n'ai pas de mauvaises relations avec lui, au contraire»

Cependant, tout ceci appartient désormais au passé. Le 5 juillet 2023, soit sept mois après son départ de la sélection espagnole, Luis Enrique s’est vu offrir l’effectif du PSG pour deux saisons jusqu’à l’été 2025. Et Fabian Ruiz évolue depuis sous les ordres de l’ex-sélectionneur de l’Espagne. Pour le quotidien madrilène, il a joué cartes sur table concernant leur relation. « Aujourd'hui, je l'ai comme entraîneur au PSG et je n'ai pas de mauvaises relations avec lui, au contraire. Luis Enrique et moi avons une bonne relation ». Il n’y a donc pas de hache de guerre à enterrer.